Харьковская область Украины перешла в «красную зону» эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в своем Telegram-канале.

«С 11 апреля «красное» положение вводится в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В то же время из «красной зоны» исключили Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

На данный момент в «красной зоне» также находятся Львовская, Черниговская, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская области и Киев.

Накануне на Украине за сутки зафиксировали 17 463 новых случая заражения коронавирусом.

За время пандемии на Украине зарегистрировано более 1,8 млн случаев COVID-19, выздоровели более 1,4 млн пациентов, умерли от последствий заболевания 36 779 человек.