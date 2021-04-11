В центре Петербурга устроили массовую драку со стрельбой

В Петербурге задержали 10 человек после драки со стрельбой на улице Ефимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по городу и Ленинградской области.

«Для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики в возрасте от 16 до 32 лет», — рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, драка у торгового комплекса в центре города произошла поздно вечером 9 апреля. На месте были обнаружены несколько гильз и резиновые пули, однако никого из участников конфликта сразу задержать не удалось.

На следующий день было установлено, что в больницу после драки с множественными травмами обращался мужчина, однако он отказался давать пояснения, где получил ранения. Второй пострадавший был госпитализирован из числа задержанных с ранением.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц либо с применением оружия».

Ранее в Петербурге мужчина умер после драки в магазине.