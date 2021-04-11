В Петербурге школьник устроил стрельбу из пневматического пистолета

В Московском районе Петербурга ученик школы принес с собой пневматический пистолет и открыл стрельбу в раздевалке. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на региональное МВД.

«В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, подросток 2005 года рождения принес в школу на улице Орджоникидзе пневматический пистолет и в раздевалке несколько раз выстрелил в сторону других учеников.

Отмечается, что в полицию обратился учитель, который отобрал пистолет у школьника. Ученика позже вызвали в полицию, где опросили и отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее правоохранители нашли подростков, которые собирались открыть стрельбу в школе в Костроме. Как выяснилось, один из школьников увлекался экстремистскими идеями и собрал группу других подростков, с которыми обсуждал проведение акции «скулшутинга» в учебном заведении.