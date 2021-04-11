Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции

Трое россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, остаются под наблюдением врачей. Об этом сообщает в Facebook российское посольство в Анкаре.

По состоянию на утро 11 апреля всем гражданам России, пострадавшим в результате аварии на трассе Конья — Аксарай, была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

«В медучреждениях г. Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает», — говорится в публикации.

Отмечается, что в скором времени будет решаться вопрос о выписке пострадавших и перевозке в одну из клиник Антальи.

ДТП произошло утром 10 апреля. Автобус с туристами разбился на обледеневшей трассе, в результате пострадали 26 пассажиров, погибла одна россиянка.