В Ленобласти задержали подозреваемых в избиении, обстреле и поджоге подростка

В Ленобласти в городе Волхове задержали двух человек, которых подозревают в избиении, обстреле из пневматического пистолета и поджоге 17-летнего подростка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и области.

По словам пострадавшего, 9 апреля он находился в гостях у своего 18-летнего приятеля, также вмести с ними был еще один 17-летний знакомый, они вместе распивали алкоголь. Спустя некоторое время компания направилась в заброшенный ангар на улице Металлургов употреблять токсические вещества.

«Между ними завязался словесный конфликт, в ходе которого двое молодых людей избили его, обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что об инциденте в полицию сообщила мать пострадавшего, которая заявила о пропаже сына. В ходе проверки было установлено, что после инцидента подросток сам обратился в больницу, а затем вернулся домой.

Правоохранители задержали подозреваемых. У них изъяли пневматический пистолет, патроны к нему и аэрозольный баллончик. В отношении 18-летнего молодого человека составили протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя и запрещенный веществ, а в отношении второго за появление в состоянии опьянения в общественном месте.

Ранее тело подростка нашли в лесу Ленобласти.