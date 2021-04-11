Турция опровергла сообщения о специальных тестах для россиян при въезде в страну

Управление гражданской авиации Турции опровергло сообщения о введении дополнительных требований к ПЦР-тестам на коронавирус, необходимых для въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС.

«В российских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что у граждан России при въезде в Турцию будут запрашивать особые ПЦР-тесты. Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что Москва в ходе переговоров уведомила Анкару, что никаких официальных решений о прекращении полетов принято не было.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили коронавирус и безопасность Турции для туристов.

9 апреля также стало известно, что российское правительство может запретить россиянам ездить в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране и появления новых штаммов коронавируса. Эксперты предположили, что власти могут принять решение о полном запрете авиасообщения в страну, либо о введении обязательного двухнедельного карантина для туристов, либо об обязательной вакцинации россиян, выезжающих в другие страны.