Трех русских богатырей назвали украинцами

Украинские историки и филологи провели исследование и заявили, что известные богатыри Алеша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич были «украдены» Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, как отметили украинские эксперты, старший брат Илья Муромец на самом деле родом из деревни Моровск (до этого Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово, расположенное под Муромом. Кроме того, по их словам, настоящая фамилия былинного богатыря — Чобитько или Муровцем.

Они также подчеркнули, что младшего брата, Алешу Поповича, звали Олешко, а по статусу он был рыцарем, а не боярином. Специалисты также сделали вывод, что родился он не в Ростове, а в украинском городе Пирятин на Полтавщине.

Кроме того, по их словам, «воеводой князя Владимира Великого» являлся Добрыня Ильич, а проживал он на территории Киевской Руси, которая «была в пределах нынешней этнической Украины».

Эксперты также заявили, что Московское княжество в какой-то момент решило «присвоить» трех богатырей, были о которых ранее передавались «из уст в уста» на землях будущей Украины.

До этого Украина обвиняла Россию в «краже» Николая Гоголя.