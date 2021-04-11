Нидерландские СМИ узнали содержание бесед подозреваемого по делу MH17

Нидерландские журналисты заявляют, что получили доступ к записям телефонных разговоров Сергея Дубинского, который является одним из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Содержание разговоров опубликовано голландской программой Nieuwsuur. Как сообщают журналисты, разговоры были перехвачены Службой безопасности Украины, речь идет о тысячах записей, 12 из которых уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), расследующей произошедшее.

«Беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», – цитирует ТАСС.

При этом Nieuwsuur со ссылкой на содержание разговоров отмечает, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не знал о сбитом Boeing.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

По последним данным, судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 были перенесены на 15 апреля 2021 года.