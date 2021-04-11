В Китае признали низкую эффективность своих вакцин от COVID-19

Глава Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу заявил о невысокой эффективности вакцин от коронавируса нового типа, разработанных в стране. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы ведомства, китайские вакцины «не обладают очень высоким уровнем защиты». Он также добавил, что власти страны в настоящее время обсуждают возможность применения «разных вакцин из разных технических линий».

Китайские официальные лица в ходе пресс-конференции не прокомментировали напрямую заявления Гао Фу, отмечает агентство. При этом другой представитель Центра по контролю за заболеваниями страны рассказал, что в настоящее время в Китае работают над вакцинами на основе матричной РНК, они вошли в стадию клинических испытаний.

Ранее министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И обвинил развитые страны в «вакцинном национализме».

За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в мире выявлено более 136 млн случаев COVID-19, их них более 2,9 млн — с летальным иcходом. Выздоровели более 109 млн человек.