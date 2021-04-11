Направлявшихся в Москву туристов из Индии задержали в Петербурге из-за COVID-19

Роспотребнадзор задержал в Санкт-Петербурге группу из 29 индийских туристов, так как у нескольких из них выявили коронавирус нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании, организовавшей поездку.

«Роспотребнадзор задержал в гостинице «Прибалтийская» в Петербурге группу индийских туристов, 29 человек», – рассказали в компании.

Как передает РИА «Новости» также со ссылкой на турфирму, коронавирус подтвердился у четырех членов группы. Остальные туристы должны были вылететь в Дели через Москву, однако в соответствии с установленными в России правилами им нужно пройти двухнедельный карантин.

«Остается открытым вопрос, кто будет оплачивать туристической группе возвращение в Дели по окончании двухнедельного карантина», – заявила собеседница агентства.

Туристическая группа прибыла в Россию 3 апреля.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 13 миллионов. Страна занимает третье место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19.