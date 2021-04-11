В Выборге на ж/д станции разлилось около трех тонн мазута

На железнодорожной станции Выборг - Товарный в Ленинградской области произошел разлив мазута. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Согласно представленным данным, прокуратурой инициирована проверка. Там уточнили, что инцидент произошел в пятницу, 9 апреля.

«По предварительным данным, на железнодорожные пути станции произошла утечка мазута (около 3 тонн) при переливе его из цистерны в котельную депо», — отметили в заявлении.

На месте продолжают работать представители МЧС России, которые занимаются ликвидацией последствий.

Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее под Владимиром 30 вагонов с мазутом сошли с рельсов.