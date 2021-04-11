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Общество. Новости

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Ученые обнаружили способность штамма коронавируса из ЮАР «обходить» вакцину Pfizer

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«Южноафриканский» вариант коронавируса нового типа может в некоторой степени «обходить» защиту, которую дает вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, считают ученые из Израиля. Об этом сообщает Reuters.

Исследование проводилось специалистами из Тель-Авивского университета и объединения «Клалит», в нем принимали участие 400 человек, заразившихся коронавирусом после вакцинации, и столько же непривитых людей с COVID-19.

В соответствии с результатам исследования, показатель распространенности «южноафриканского» варианта патогена среди лиц, получивших обе дозы вакцины, в восемь раз превышал аналогичный показатель у непривитых – 5,4% против 0,7%.

«Мы обнаружили непропорционально высокий уровень южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с группой невакцинированных. Это означает, что южноафриканский вариант способен до некоторой степени прорвать защиту вакцины [Pfizer и BioNTech]», – заявил представитель Тель-Авивского университета.

При этом ученые предупредили, что в исследовании использовалась небольшая выборка людей. Кроме того, оно на данный момент не было рецензировано. В компании Pfizer отказались комментировать результаты исследования.

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