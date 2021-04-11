Российский сенатор высказался о перспективе возобновления авиасообщения с Грузией

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил возможность возобновления авиаперелетов с Грузией. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, пока рано говорить об открытии русско-грузинской границы.

Кроме того, он напомнил о недавнем инциденте с журналистом Владимиром Познером, который приехал в Грузию, чтобы отметить 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении. Их недовольство было вызвано высказыванием Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

Как отметил сенатор, произошедшее «лишь добавляют неопределенности в этот вопрос».

«Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет», — сказал Карасин.

Ранее в Кремле назвали поездки россиян в Грузию опасными.