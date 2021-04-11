Всего один человек вышел на митинг в защиту жизней белых в Нью-Йорке

Всего один человек вышел на «Марш в защиту жизней белых» у Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, единственный участник митинга был в маске, без плаката и какой-либо другой символики. Он рассказал журналистам, что хочет привлечь внимание к статистике: по его словам, число белых, пострадавших от действий темнокожих, значительно превышает количество темнокожих, ставших жертвами преступлений белых.

Кроме того, на месте назначенного сбора участников марша собрались около 20 сторонников движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных имеют значение»). Они устроили пикет участнику митинга, выкрикивали лозунги и демонстрировали плакаты.

Ранее сообщалось, что в США правые радикалы собирают общенациональный митинг под слоганом «Жизни белых важны». Активисты распространяли в социальных сетях призывы выйти на митинг в противовес движению BLM.