Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле

В американском городе Сиэтл (северо-западный штат Вашингтон) произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом у себя в Twitter сообщает местная полиция.

Согласно сообщению, полиция отреагировала на стрельбу примерно в 15.25 (01.25 мск) в понедельник, 12 апреля.

«На данный момент сообщается о четырех пострадавших», — сказано в сообщении.

Как передает местный телеканал KIRO 7, инцидент произошел в центральном районе Сиэтла. Состояние девочки-подростка, которая получила огнестрельное ранение, оценивается как критическое. Кроме того, трое пострадавших мужчин находятся в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники полиции пока не задержали стрелка.

В США часто происходят подобные случаи с использованием огнестрельного оружия. Так, 3 апреля в американском штате Виргиния неизвестный устроил стрельбу в городе Виргиния-Бич. Прибывшие на место правоохранители обнаружили трех человек, которые получили огнестрельные ранения, один из них скончался на месте.