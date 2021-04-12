В Москве в понедельник ожидается до +16°С

В Москве в четверг, 8 апреля, синоптики обещают до +16°С. В столице будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь, гласят данные Гидрометцентра.

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По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14...+16°С. Ожидается восточный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Его порывы местами будут достигать до 15 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +6...+2°С. Будет дуть юго-восточный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 760 мм рт. ст., а ночью — 756 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву придет рекордное тепло, которого не было 60 лет.