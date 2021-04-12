Космонавт опроверг версию Леонова о гибели Гагарина

Последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов, дважды Герой Советского Союза, опроверг версию своего коллеги, Алексея Леонова, о гибели первого космонавта Юрия Гагарина, сообщает РИА «Новости».

В прошлом году Алексей Леонов заявил, что на основе ранее засекреченных материалов пришел к выводу о гибели экипажа Юрия Гагарина и его напарника Владимира Серегина из-за другого самолета.

«На самом деле все было по другому: 27 марта 1968 года во время пилотирования самолета (с экипажем Серегин-Гагарин) в этом же районе несанкционированно оказался другой самолет: Су-15, выполнявший полет с аэродрома Жуковский. При этом летчик нарушил режим, спустился до высоты 450 метров — а я это знаю, так как беседовал со свидетелями — на форсаже ушел на свой эшелон и на расстоянии 10-15 метров в облаках, пройдя рядом с Гагариным, перевернул его самолет, вогнав в штопор...», — заявил 1 марта 2020 года Леонов.

Борис Волынов считает, что версия Леонова неправдоподобна. Он рассказал, что на одном из теле-эфиров, куда пригласили его, Леонова и опытного летчика-испытателя Степана Микояна. Именно Микоян подверг версию Леонова о другом самолете критике.

«Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. Микоян же знал всех летчиков-испытателей. 90 лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», — приводит его слова Волынов.

Кроме того, Микоян провел несколько экспериментов с самолетом МиГ-15УТИ (на котором летели Гагарин и Серегин) и предполагаемым Су-15, в которых он воссоздавал возможные аварийные ситуации.

«МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», — резюмирует Волынов.

Ранее последний участник член первого отряда космонавтов Борис Волынов рассказал свою версию гибели Гагарина.