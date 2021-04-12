Индия опередила Бразилию по количеству случаев COVID-19 в мире

Индия оказалась на второй позиции в мире по количеству случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на данные индийского минздрава.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране зарегистрировано рекордных 168 912 новых случаев заражений коронавирусом, 904 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Индии коронавирус обнаружили у 13 527 717 человек.

До этого момента второе место в мире по количеству случаев COVID-19 занимала Бразилия (13,45 млн случаев). Первое место пока стабильно удерживают США с 31 197 511 случаями.

Согласно информации американского университета имени Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире в обще сложности зарегистрировано 77 344 266 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 935 460 — с летальным исходом.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 102 986 человек, вылечились 4 265 509 пациентов.