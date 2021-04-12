СМИ: Индия рассмотрит в понедельник заявку на регистрацию «Спутник V»

Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств в понедельник, 12 апреля, рассмотрит заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

Отмечается, что эксперты ранее запросили у компании Dr Reddy's Laboratories ряд документов перед выдачей одобрения на использование российского препарата. Эксперты, в том числе, захотели узнать информацию о клеточном ответе после использования этой вакцины, данные обо всех возможных серьезных явлениях, данные в отношении результатов клинических испытаний в разных партиях вакцины, а также сведения о сопутствующих препарату документах, включающих информацию о дозировке, противопоказаниях и условиях хранения.

Если власти Индии разрешат использование «Спутник V», то она будет третьей разрешенной на территории Индии вакциной. В настоящее время в стране используют индийский вариант вакцины от британо-шведской компании AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.

Российская вакцина «Спутник V» против коронавируса одобрена почти в 60 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами этот противоковидный препарат занимает второе место в мире.

5 апреля сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одним из ведущих индийских производителей вакцин и препаратов Panacea Biotec о выпуске в этой стране 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в год.