Глава Приморья просит проверить видео скандального перформанса во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился в прокуратуру из-за скандального мероприятия во Владивостоке, фото и видео с которого появились в местных соцсетях и вызвали общественный резонанс. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик представления, которое было проведено на закрытой выставке #яМЫлюди, организованной приморским пиар-агентством. На видео мужчины, в том числе без одежды, исполняли роль животных, прыгали на столе, а также целовались друг с другом. Многие пользовали соцсетей, увидевшие видео, посчитали, что в нем пропагандируют ЛГБТ. Само пиар-агентство за несколько дней до закрытого мероприятия сообщало, что проект #яМЫлюди выступает против любой дискриминации человека.

Кожемяко сообщил, что к нему обратились несколько общественных организаций Приморского края с просьбой инициировать проверку правоохранительными органами фото- и видеоматериалов, которые распространились в соцсетях после вечеринки, прошедшей 9 апреля в одном из заведений Владивостока.

По словам главы региона, общественники увидели в контенте провокацию, а жители края в соцсетях дали этому негативную оценку.

«Пусть они на своих закрытых вечеринках изгаляются как хотят, но зачем эту грязь вбрасывать в паблики, ее же и дети могут просмотреть. Я уже обратился в прокуратуру края. Там дадут правовую оценку деятельности тех, кто распространял фото- и видеоматериалы», — подчеркнул Кожемяко.