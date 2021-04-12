Путин поручил кабмину подготовить проекты для инвестирования средств ФНБ

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в понедельник, 12 апреля.

Отмечается, что соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

Проекты будут разработаны при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций».

Предложения должны быть представлены до 1 мая 2021 года.

В марте текущего года Путин поручил правительству проработать предложения бизнес-сообщества об изменениях в налоговое законодательство для стимулирования привлечения капиталовложений.

Кроме того, глава государства потребовал от Федеральной налоговой службы (ФНС) организовать мониторинг прибыли и инвестиций российских компаний и докладывать ему о результатах.