В Петербурге задержали 20 человек после драки в ночном клубе

Сотрудники полиции задержали порядка 20 человек после драки в ночном клубе в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о конфликте в районе дома 28/30 на Садовой улице в Центральном районе около 04.46 мск в понедельник, 12 апреля. Прибывшие на место полицейские установили, что драка произошла между двумя группами посетителей заведения, драка произошла из-за женщины.

В результате инцидента пострадали четверо мужчин, их с ножевыми ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.

В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным агентства, на Садовой улице в доме 28/30 находится клуб Money Honey, который работает с 1994 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 10 человек после драки со стрельбой на улице Ефимова.