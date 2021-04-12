Иран обнаружил участника диверсии на ядерном объекте в Натанзе

Спецслужбы Ирана обнаружили причастного к проведению диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщает портал Nour News со ссылкой на чиновника из министерства информации Ирана.

«Личность человека, нарушившего работу электросети ядерного объекта в Натанзе, что привело к остановке подачи электроэнергии в один из залов комплекса, установлена», — заявил источник.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

В США позже заявили, что Израиль причастен к аварии в иранском Натанзе.

Ранее МИД Ирана официально обвинил Израиль в аварии на объекте в Натанзе.