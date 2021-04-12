Песков заявил, что Россия будет защищать русскоговорящих в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 12 апреля, что России будет заботиться об интересах русскоговорящего населения в Донбассе.

«Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих во всем мире, а что касается проживающих в самопровозглашенных республиках — особенно, потому что они отвергнуты своим государством», — подчеркнул представитель Кремля.

В начале февраля Песков заявил, что на Украине проживает большое количество русских и русскоговорящих, и они все относятся к русскому миру. При этом он добавил, что «отрицание этой общности имеет место на Украине», и Кремлю это не нравится. Пресс-секретарь тогда подчеркнул, что Москва будет использовать средства «мягкой силы» для защиты «русского мира».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что «русский мир» — это «однообразие», а украинский — это «свобода быть собой».

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.