Российские ученые отправятся в Рим для работы со «Спутником V»

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») и центр имени Гамалеи во вторник, 13 апреля, подпишут протокол о намерениях для проведения научных испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Риме. Об этом сообщает газета il Messaggero.

Отмечается, что российский препарат будет изучаться на предмет воздействия на различные штаммы COVID-19 и при повторной вакцинации после введения разрабатываемой итальянской вакцины.

По данным газеты, протокол подпишут в формате видеосвязи. Кроме того, трое российских ученых отправятся в Италию «в течение недели» и присоединятся к итальянским коллегам. Испытание «смеси» из вакцин в самых различных комбинациях с другими лекарствами потребует привлечения 150 добровольцев, отмечает издание.

Ранее газета New York Times сообщала, что сотни итальянцев пытаются привиться российской вакциной «Спутник V» в независимом государстве Сан-Марино.