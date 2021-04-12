Начало Рамадана в некоторых арабских странах перенесли на другой день

Верховный суд Саудовской Аравии постановил, что в воскресенье, 11 апреля, никто не смог увидеть зарождение нового месяца, что является символическим началом священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает Saudi Press Agency (SPA).

«Из-за невозможности заметить появление нового полумесяца суд соберется завтра вечером для принятия решения по поводу начала Рамадана», — указано в сообщении агентства.

Мнения верховного суда Саудовской Аравии по поводу начала Рамадана придерживаются также в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.

Однако в других странах, где существует значительная доля мусульманского населения, начало Рамадана объявляется по данным местных богословов и астрономов. В России Рамадан начнется в понедельник, 12 апреля, с заходом Солнца.

Традиционно существует разделение между шиитским и суннитским Рамаданом: страны, ориентирующиеся на Иран, объявляют о начале священного месяца одновременно с Ираном.

Ранее в Турции анонсировали также возвращение к общенациональному локдауну по выходным на время священного для мусульман месяца Рамадан.