Спасатели вытащили упавшую пару из Москвы-реки

Из Москвы-реки около Большого Москворецкого моста спасатели вытащили мужчину и женщину, которые упали в водоем во время свидания, сообщает сайт mk.ru.

Как пишет издание, во время прогулки по Софийской набережной женщина присела на парапет и упала с него. Спутник попытался ее вытащить, после чего сам оказался в воде. СМИ уточняет, что их крики о помощи услышал прохожий, который сразу вызвал спасателей.

«В 4.50 мы получили сигнал о происшествии. Расстояние от нашей станции до места было не более 3 км», — уточнил начальник поисково-спасательной станции «Крымский мост» Александр Бушуев.

Он добавил, что спасатели прибыли на место через три минуты после вызова. По словам собеседника газеты, к тому времени девушка начала терять сознание от холода. Спасатели вытащили пару из воды, доставили пострадавших на станцию, обогрели, дали сухую одежду и передали врачам скорой помощи, дополняет издание.