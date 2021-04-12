В Госдуме назвали главные поводы для гордости космической программой России

Зампред комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал по случаю 60-й годовщины первого полета человека в космос успехи российской космической программы.

«Важнейшая дата в истории всего человечества. Безусловно, одна из основных вех в истории мировой космонавтики. Для меня особая гордость и честь — что я рожден в стране, которая сначала подарила мечты о космосе, а потом их реализовала. Мы точно являемся лидерами космической гонке, и мы — первые запустили искусственный спутник, запустили человека в космос. Человек — наш соотечественник — вышел первым в открытый космос, [нашей] была первая женщина-космонавт. Первая станция, первая стыковка и многое-многое другое. Я считаю, что это очень важное событие, которое войдет и уже вошло во все анналы мировой истории. Это победа и достижение отечественных ученых», — отметил парламентарий.

По словам Кравченко, нам и сегодня есть чем гордиться.

«Мы уверенно говорим, что сегодня наша легендарная ракета-носитель «Союз», которой в течение многих лет не было альтернативы — она сегодня успешно пускается обновленная. Транспортно-энергетический модуль, уникальный проект «Ядерный буксир» также заслуживает упоминания. Национальный космический центр, который сегодня строит корпорация государственная вместе с мэрией Москвы, фактически соберет в единый кулак десятки тысяч молодых ученых и специалистов в центре столицы. Соберет из арендуемых зданий, и давно потерявших свою актуальность и прочность. Наконец, мы есть и в лунной программе — космический аппарат «Луна-25», который должен стартовать до конца года и достигнуть поверхности Луны. Снова «Союз» — но грузовой. В тайге построен и развивается город Циолковский — первый российский гражданский космодром. Построен стартовый комплекс «Союз», строится комплекс «Ангары». Пилотируемый космический аппарат «Союз» — 9 апреля был очередной пуск, ракета-носитель «Юрий Алексеевич Гагарин». Модуль «Наука МЛМ», который в 2004 году появился на наших предприятиях, может в этом году стать частью МКС или новой космической станции, которую сегодня ученые проектируют. «Спектр-РГ» — уникальная космическая обсерватория, которая уже два года обеспечивает астрофизические исследования в рентгеновском диапазоне. И так далее», — перечислил депутат основные поводы для гордости российской космонавтикой.

«Конечно, мы можем говорить и о пуске модернизированной «Ангары», прошедшем 14 декабря прошлого года. Первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в современной России. Нам есть чем гордиться, и мы будем поддерживать и развивать наработки наших великих предшественников», — резюмировал он.