Миронов предложил увеличить майские праздники за счет новогодних каникул

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул, сообщает РИА «Новости».

«Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить – как раз между майскими праздникам», — сказал Миронов.

По его мнению, зимой людям делать нечего, а в мае все будут проводить праздники на даче.

Также политик отметил, что 7 января нужно оставить выходным днем в случае переноса части зимних каникул. Миронов объяснил, что для отдыха в Новый год достаточно оставить 5 дней и 7 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными. Он ответил, что у главы государства Владимира Путина есть рабочие планы на этот период.