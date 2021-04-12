В пожаре на «Невской мануфактуре» погиб пожарный

В ходе тушения пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге погиб пожарный. В горящем здании обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия на четырех этажах, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Обнаружено тело погибшего пожарного», — заявил источник.

По данным экстренных служб, погибший — командир отделения пожарно-спасательной части.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате пожара на фабрике. По данным агентства, двое пожарных получили ожоги 40-50% поверхности тела.

Из здания спасатели в общей сложности эвакуировали 40 человек. Представитель ведомства рассказал, что тушению пожара мешают сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.

Ранее ГУ МЧС по Петербургу сообщили агентству, что в 12.35 в понедельник,12 апреля, в ведомство поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50. Огонь затронул 4 и 5 этажи производственного здания размерами 35 на 50 метров.