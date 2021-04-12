Неизвестный открыл стрельбу в 16-м округе Парижа

Неустановленный человек открыл стрельбу у входа в больницу в 16-м округе Парижа, передает французский телеканал BFM TV.

Известно, что в результате стрельбы ранены два человека, мужчина и женщина.

16-й округ Парижа находится на западе города, здесь расположено 90 посольств стран мира, в том числе — посольство Российской Федерации.

Источник в полиции сообщил, что один из пострадавших погиб, несмотря на усилия медиков

«Было сообщено о нескольких выстрелах около больницы Henry Dunant. Два человека, которые получили ранения, были взяты под наблюдения медиков. Один из них скончался», — сообщил источник.

Кто именно погиб — мужчина или женщина — не уточняется.

Стрелявший скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

Ранее четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле.