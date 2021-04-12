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Общество. Новости

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Европейские эксперты посетят производство «Спутника V»

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Специалисты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) посетят площадки в России, где производится вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В рамках своего визита в Россию эксперты EMA намерены посетить площадки, где производится вакцина «Спутник V», в этом им будет оказано полное содействие», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что эксперты, вероятно, будут работать в России больше недели. Подчеркивается, что Кремль готов предоставить всю необходимую информацию.

В Европе коронавирусом заразились 41,7 млн человек, погибли 952 тыс. пациентов.

Ранее европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику использования вакцин в Европе, заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится на рынке Евросоюза слишком поздно, даже при получении допуска на использование.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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