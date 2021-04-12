Посетителя фитнес-клуба застрелили в Москве

Неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве, сообщает городское управление Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел на Авиационной улице. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Посетитель клуба скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, ведется работа по задержанию преступника.

«Мы сейчас пока ничего не можем сказать, сами не знаем. Единственное, что пока только тренажерный зал закрыт, корты закрыты. На месте полиция», – сообщили «Газете.Ru» в фитнес-клубе.

4 апреля в одном из столичных торговых центров мужчина расстрелял охранника, отказавшегося пустить его в здание. По предположениям полиции, огонь велся из травматического пистолета. Сотрудник охраны получил травму ноги, а стрелявший — скрылся с места.