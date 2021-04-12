В Москве открыли памятник в честь космонавта Алексея Леонова

В Москве на улице Маши Порываевой при поддержке «Альфа-банка» состоялось открытие памятника в честь летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

Рельеф памятника повторяет контур шлюзовой камеры корабля «Восход-2», из которого весной 1965 года Алексей Леонов первым из жителей Земли вышел в открытый космос. Миссия потребовала от космонавта применения всех его навыков и огромного мужества, так как деформировавшийся космический скафандр не давал Леонову вернуться на борт, однако он смог справиться с внештатной ситуацией.

С 1970 по 1991 год Алексей Леонов занимал пост заместителя главы Центра подготовки космонавтов, а с 1992 года началось его сотрудничество с «Альфа-групп», где он успел поработать в качестве вице-президента «Альфа-Банка» и первого президента УК «Альфа-Капитал», вдохновляя своей энергией, энтузиазмом и смелостью в решениях.

Член совета директоров «Альфа-банка», председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман, выступая на открытии памятника, отметил выдающиеся человеческие качества Алексея Леонова.

«Алексей Архипович был военный, офицер, очень дисциплинированный, очень строгий. Но, анализируя его жизнь, можно сказать, что в нужный момент он всегда шел против правил. Недавно я смотрел документальный фильм, посвященный его выходу в космос: из него, следовало, что, если бы он не нарушал все мыслимые и немыслимые правила, регламенты и инструкции, которые им были даны, не факт, что он бы остался в живых», — поделился Фридман.

Алексей Леонов, по словам Михаила Фридмана, был и остается для него образцом русского человека: смелым, умным, очень решительным, но в то же время очень деликатным и с очень правильными ценностями. «Думаю, что его взгляды – это взгляды человека очень широких представлений о мире, стране и так далее. Для нас он сыграл очень большую роль, даже не в профессиональном, а в человеческом смысле. Я думаю, что память о нем останется в наших сердцах на долгие-долгие годы», — закончил свое выступление Михаил Фридман.

На открытии памятника присутствовали вдова и дочь Алексея Леонова, выдающиеся космонавты Владимир Титов и Александр Волков, а также деятели культуры и коллеги знаменитого летчика-космонавта.