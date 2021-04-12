В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире

Заболеваемость коронавирусом по всему миру растет седьмую неделю подряд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

«В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев [заболевания]», — сказал Гебрейесус.

Он также отметил, что показатели смертности увеличиваются четвертую неделю подряд.

В мире коронавирусом заразились 136 млн человек, умерли почти три млн пациентов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович рассказала об опасности новых мутаций COVID-19 для россиян.

По словам Вуйнович, в каждой стране сохраняется опасность повторного занесения вируса, так как инфекция циркулирует между странами и внутри них. Она добавила, что в результате международных поездок сохраняются высокие риски вывоза и ввоза вируса.