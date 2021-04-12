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Общество. Новости

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Возбуждено дело об обмане дочери летчика Чкалова на 23 миллиона рублей

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Московские следователи возбудили уголовное дело об обмане дочери летчика Валерия Чкалова на 23 млн руб. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, пишет РИА «Новости».

Иванова уточнила, что уже была проведена процессуальная проверка о мошеннических действиях.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «мошенничество в особо крупном размере», — сказала она.

В апреле 81-летней москвичке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Они рассказали, что ее персональные данные оказались в свободном доступе, из-за чего необходимо вывести сбережения на безопасный счет. Женщина послушалась мошенников и перевела им 23 млн руб.

Ранее москвичам рассказали о новом способе мошенничества с кредитами. Злоумышленники начали использовать запись голоса клиентов банков для оформления кредитов.

В правоохранительных органах пояснили, что банки предлагают клиентам использовать биометрические данные, в том числе голос, для идентификации личности. Мошенники пытаются использовать эту возможность в своих целях.

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