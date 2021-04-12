Убитым в фитнес-клубе в Москве оказался «вор в законе» Альберт Рыжий

Мужчиной, которого застрелили в московском фитнес-клубе, оказался известный криминальный авторитет — Али Гейдаров (Альберт Рыжий). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Убит Али Гейдаров — известный в криминальных кругах человек, вор в законе по кличке Альберт Рыжий. Документов у него при себе не было. О причине убийства пока говорить рано, преступник на данный момент не задержан», — сказал источник.

Ранее городское управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации сообщило о том, что неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве.

По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Посетитель клуба скончался. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, а также ведется работа по задержанию преступника.