Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание

Огонь с горящей «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге перекинулся на соседнее здание, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, огонь перекинулся на стоящее рядом трехэтажное здание, в настоящее время наблюдается горение на кровле.

Корреспондент РИА «Новости» также подтверждает информацию о распространении огня на соседнее здание, согласно вывеске на фасаде, в нем находится хостел.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар. Изначально горение было зафиксировано на четвертом и пятом этажах производственного здания размерами 35 на 50 м. Впоследствии площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Ранее сообщалось, что на «Невской мануфактуре» погиб пожарный. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.