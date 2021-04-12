Тело погибшего нашли на месте пожара в «Невской мануфактуре»

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Общество. Новости

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6515580 12.04.2021 Пожар в здании фабрики &laquo;Невская мануфактура&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, обрушились кровля и перекрытия. При тушении пожара погиб командир пожарной части, еще двое пожарных получили ожоги 40-50% поверхности тела. Андрей Бессонов / РИА Новости 6515580 12.04.2021 Пожар в здании фабрики &laquo;Невская мануфактура&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, обрушились кровля и перекрытия. При тушении пожара погиб командир пожарной части, еще двое пожарных получили ожоги 40-50% поверхности тела. Андрей Бессонов / РИА Новости
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года
Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года

Тело погибшего нашли на месте пожара в «Невской мануфактуре»

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Тело погибшего обнаружено на месте пожара в «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС России.

«На месте обнаружено сильно обгоревшее тело», – заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в настоящее время личность погибшего устанавливается.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

В результате пожара на «Невской мануфактуре» погиб сотрудник МЧС, еще двое были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на соседнее здание, в котором располагается хостел. Были эвакуированы 50 человек.

К тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 Министерства обороны России.

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