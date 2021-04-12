Пять человек пострадали при пожаре в «Невской мануфактуре»

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате пожара в «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге, сообщает Министерство здравоохранения России.

«В результате крупного пожара в здании «Невская мануфактура» в г. Санкт-Петербурге пострадало 6 человек, из них 1 человек погиб, 4 человека госпитализировано», — указано в сообщении.

На месте происшествия работают 12 бригад скорой медицинской помощи.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

В результате пожара на «Невской мануфактуре» погиб сотрудник МЧС, еще двое были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на соседнее здание, в котором располагается хостел. Были эвакуированы 50 человек. К тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 Министерства обороны России.

По последним данным, на месте происшествия обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается.