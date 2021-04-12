В Барселоне рассказали об открытии границ для российских туристов

Директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро заявила, что Барселона может начать прием российских туристов в конце лета или осенью, в случае введения в ЕС цифровых «коронавирусных паспортов», а также признания аналогичных документов с третьими странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что ЕС разработает «зеленый паспорт» для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами. на основании взаимности о передвижении их граждан», — подчеркнула она.

По словам директора туристического консорциума, примерными сроками открытия границ является август — октябрь. «В любом случае уже виден горизонт, чтобы начать продвижение направления», — добавила она.

Кроме того, Муро отметила, что граждане Российской Федерации на данный момент очень ждут поездок в испанский город и уже бронируют путешествия на летний период.

Отмечается, что на текущей неделе руководство туристического консорциума Барселоны посетит Москву и Санкт-Петербург для встречи с представителями отрасли и представления стратегии развития туризма.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о том, что власти Италии определились с датой открытия туристического сезона и основными условиями въезда иностранных путешественников.