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Общество. Новости

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Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в Теннесси

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Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в американском городе Ноксвилл, штат Теннесси, сообщает городская полиция на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в школе Austin-East Magnet, на месте происшествия находятся несколько служб.

«В результате стрельбы пострадали несколько человек, в том числе сотрудник полиции», – указано в сообщении.

На данный момент расследование произошедшего продолжается, полицеское управление рекомендует жителям города отказаться от посещения данного района.

Ранее 12 апреля в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека.

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