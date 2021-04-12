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Общество. Новости

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Уголовное дело возбудили после захвата заложников во Владикавказе

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Уголовное дело по статье о захвате заложников возбуждено в отношении 53-летнего жителя Владикавказа, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Республике Северная Осетия — Алания.

По данным следствия, 12 апреля мужчина около часа удерживал в заложниках 11 человек. Он угрожал взрывом самодельного взрывного устройства, которое оказалось муляжом, и ножом, а также требовал, чтобы для обсуждения условий освобождения заложников с ним связалось руководство республиканского управления министерства внутренних дел.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого, расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе задержали мужчину, который удерживал в магазине 11 заложников, в том числе двоих детей. В результате инцидента никто не пострадал, причины поведения мужчины на данный момент неизвестны.

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