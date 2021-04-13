США указали на взвешенность решения Японии сбросить в океан воду с «Фукусимы»

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что правительство Японии приняло возвещенное решение о сбросе в океан воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Его слова приводит ТАСС.

По его словам американская сторона знает о том, что японские власти изучили несколько вариантов, связанных с обращением с очищенной водой.

«В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты [действий] и их последствия, проявила прозрачность в своем решении и, судя по всему, выбрала подход в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности», — говорится в сообщении.

Новость дополняется.