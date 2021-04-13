В Миннесоте уволили городского управляющего после убийства афроамериканца

Власти американского города Бруклин-Сентер, штат Миннесота, приняли решение уволить городского управляющего после гибели афроамериканца Даунта Райта, который был застрелен полицией при задержании. Соответствующее заявление у себя в Twitter опубликовал мэр города Майк Эллиотт.

Чиновник отметил, что городского управляющего освободили от своих обязанностей. Эллиотт сообщил, что место управляющего займет его заместитель.

По его словам, данное решение вступает в силу немедленно.

Ранее комендантский час был введен в городе Бруклин-Сентер недалеко от Миннеаполиса в связи с протестами, которые начались после убийства темнокожего мужчины при попытке задержания.

Как сообщали СМИ, правоохранители остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта из-за нарушения правил дорожного движения. Он отказался подчиняться требованиям полицейских, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.

После инцидента порядка 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, когда они не захотели уйти по требованию правоохранителей.