В Росгидромете рассказали об ускорении климатических изменений в РФ

Исследователи зафиксировали ускорение климатических изменений в РФ. Прирост температуры за 10 лет, с учетом данных прошлого года, составил 0,51 градуса Цельсия, заявил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

Среднемировой показатель составил 0,18°C, следует из вывода экспертов.

«Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — подчеркнул директор ГГО.

По словам ученого, нет уверенности, что подобная тенденция будет сохраняться.

«Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — обратил внимание он.

Катцов заметил, что из-за изменения климата могут чаще возникать природные опасные явления. Негативно скажется и сокращение льда в Арктике.

Сейчас актуальной задачей для климатологов является выяснение того, какие изменения ждут природу, уточнили в Росгидромете.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек ЦФО более теплую по сравнению с европейской погоду.