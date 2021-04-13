СМИ: бананы оказались под угрозой исчезновения из-за гриба

В мире могут исчезнуть бананы из-за высокоинфекционного почвенного гриба. Об этом сообщает Die Welt.

Отмечается, что в 2019 году в Южной Америке впервые зарегистрировали заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4), которое обнаружили в Азии и Австралии в XX веке. Южная Америка является основным мировым поставщиком бананов.

Так, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации, так как заболевание не уничтожается химикатами, и зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет, отметили в издании.

Известно, что TR4 по большой части затрагивает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами.

По данным специалистов, даже маленькая частица зараженной почвы на ботинке у фермера может привести к распространению инфекции. Кроме того, TR4 быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов.

Ранее «Коммерсантъ» рассказал, что российские ретейлеры столкнулись с трудностями в поставках бананов со стороны Эквадора. В дальнейшем представители крупных торговых сетей в России заявили, что не испытывают таких трудностей. Кроме того, в магазинах, по их словам, не зафиксирован рост цен на бананы.