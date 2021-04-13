В РФ нельзя будет изымать животных за долги

Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 апреля, приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги. Законопроект был внесен в ГД в сентябре 2020 году, сообщает РИА Новости.

Инициативу предложили и выдвинули главы комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по экологии Владимир Бурматов. Планируется, что изменения внесут в Гражданский процессуальный кодекс.

Данный закон предлагает включить в перечень имущества, которое запрещено изымать за долги, домашних животных. Речь идет о кошках, собаках и других питомцах, по аналогии с запретом изымать сельскохозяйственных зверей.

Как подчеркивал Бурматов, в список животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица и другие.

По принятому в 2018 году закону об ответственном обращении с животными установлено, что животное является не вещью, а живым существом.

Органы власти и организации, изымающие животных, чаще всего требуемыми условиями для содержания не обладают. На фоне чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее законопроект о праве регионов на регулировку численности бездомных животных был отозван.