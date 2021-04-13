В Москве арестовали подозреваемого в госизмене сотрудника МФТИ

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина Российской Федерации Валерия Голубкина, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники и пресс-службу суда.

«Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», — отметила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Также она добавила, что данное дело не маркировано грифом секретности.

По словам адвоката Александра Тимошенко, на данный момент Голубкин не признает вину в инкриминируемом ему преступлении.

«Мы собирается обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметил защитник.

Кроме того, он добавил, что его подзащитный сейчас находится в статусе подозреваемого и содержится в СИЗО «Лефортово», обвинение ему не предъявили.

Согласно данным источника агентства, Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук.

«Валерий Николаевич является коллегой арестованного ранее по делу о госизмене физика Губанова. Но насколько мне известно, у них разные уголовные дела», — подчеркнул источник.

Ранее Мосгорсуд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии гражданину России Сергею Петушкову по обвинению в государственной измене.