В Москве клиентка кофейни получила антисептик вместо воды

Посетительница кофейни Cofix на Охотном ряду в Москве получила антисептик в бутылке воды, девушка успела выпить содержимое. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении указано, что из-за ситуации с коронавирусом во всех кофейнях сети должен быть антисептик для рук, а в случае, когда где-то он заканчивается, его могут оперативно доставить туда из другого заведения.

Отмечается, что в данном случае антисептик перевозился в бутылке из-под питьевой воды из-за халатности сотрудников. Делать подобное запрещено стандартами Cofix.

«По вине сотрудников кофейни в субботу, 10 апреля, эта бутылка оказалась у посетительницы кофейни на Охотном ряду. К счастью, девушка не проглотила антисептик, а сделав глоток, сразу выплюнула его», — говорится в сообщении.

Указано, что после произошедшего клиентка заведения оставалась в сознании, она ушла и через какое-то время вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб.

В компании принесли извинения девушке и подчеркнули, что виновные сотрудники кофейни наказаны и отстранены от работы.